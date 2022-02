Scuola, occupato anche il Convitto Umberto I: “Per la morte di Lorenzo Parelli e la poca attenzione alla sicurezza”

Sale a 9 il numero delle scuole occupate a Torino: questa mattina, infatti, gli studenti delle superiori del Convitto Umberto I – presso la sede di via Bertola 8 - hanno seguito l'esempio dei compagni degli altri istituti sulla scia delle recenti proteste contro l'alternanza scuola-lavoro.

Le motivazioni

Gli occupanti hanno rilasciato un comunicato attraverso i canali social spiegando le motivazioni che hanno portato all'occupazione: “Per la morte di Lorenzo Parelli, per la poca attenzione alla sicurezza, per l'insufficiente dialogo con le istituzioni, per una maturità che non rispetta studenti e studentesse, per la poca praticità dei programmi scolastici, per solidarietà con gli altri istituti che hanno reagito e stanno reagendo” si legge.

Le modalità

L'azione, secondo quanto annunciato, andrà avanti anche questa notte e proseguirà fino a domani nelle 3 aree occupate, il cortile esterno, la palestra del 1° piano e l'aula lettura: “L'occupazione - hanno infine precisato gli studenti – non è una scusa per saltare le lezioni, ma un atto di protesta per informare, sensibilizzare, discutere e riflettere su problemi comuni agli studenti”.