Metropolitana: passi avanti per il prolungamento della linea Uno verso la cintura ovest di Torino

Da tempo, il "mostro" sta scavando la sua tana sotto l'asse di corso Francia, con gli effetti (alla viabilità, ma non solo) evidenti a tutti coloro che per entrare o uscire da Torino percorrono la strada che arriva ai piedi del centro storico di Rivoli. Ma il prolungamento della linea Uno della metropolitana sta facendo passi avanti. E a testimoniarlo sono andati, nelle scorse ore, il sindaco di Collegno, Francesco Casciano e l'assessore Gianluca Treccarichi.



"I lavori per il prolungamento ovest della linea 1 della Metropolitana proseguono secondo programma - racconta lo stesso Treccarichi, in un post affidato a Facebook -, nonostante le ormai note difficoltà connesse all'emergenza Covid ed all'approvvigionamento dei materiali che stanno interessando in generale tutti i cantieri, non solo quelli della nostra città".

In particolare, per quanto riguarda il Lotto 1, dalla stazione Fermi all’area di via Minghetti in zona Santa Maria: i lavori delle opere civili al rustico "sono già a buon punto. Le gallerie naturali completamente scavate ed attualmente in fase di rivestimento definitivo. Le stazioni Certosa e Collegno Centro sono in avanzato stato di esecuzione. Corso Francia, nel tratto compreso tra la stazione Collegno Centro e via Minghetti, completamente ripristinato. Nei prossimi mesi, i lavori di sistemazione superficiale si espanderanno anche in altri punti di corso Francia e via De Amicis, a cui farà seguito la loro riapertura al traffico veicolare".

Il lotto 2, invece, dall’area di via Minghetti fino alla stazione Cascine Vica, nel tratto compreso tra via Minghetti ed il pozzo PC3, nei pressi dei giardini Neubrandenburg, vede "la galleria naturale già stata scavata per il 50%, i pozzi PC3 e PC4 completamente scavati ed in fase di rivestimento. Nella stazione Leumann, a breve, sarà avviata l'esecuzione del solaio di copertura, mentre è in via di realizzazione lo scavo per realizzare la futura stazione capolinea di Cascine Vica".