L'attivista No Tav Emilio Scalzo lascia carcere in Francia per vizio di forma

Esce dal carcere francese in cui era rinchiuso Emilio Scalzo, l'attivista No TAV e no Border della valle di Susa indagato per episodi che sarebbero avvenuti nel corso di una manifestazione di protesta oltre frontiera.

Secondo le prime notizie, La Corte di Appello di Grenoble ha revocato - sembra per un vizio di forma - il mandato di arresto europeo. Resta però in vigore una misura restrittiva con obbligo di dimora e di firma in una località francese.