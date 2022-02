Rientrano a casa e, sulle scale del condominio, si incontrano con i ladri che li hanno appena derubati

Nel tardo pomeriggio di lunedì una coppia, rientrando alla propria abitazione, ha notato due soggetti scendere rapidamente le scale condominiali in direzione del portone d’uscita. Questi, due cittadini italiani di 19 e 27 anni, avevano con loro una busta con diverse scatole di scarpe e nelle braccia trasportavano alcune borse griffate.

Nel giro di pochi istanti i due residenti hanno riconosciuto gli oggetti come di loro proprietà, realizzando di essere appena stati derubati. L’uomo ha iniziato a rincorrere i due soggetti, mentre la compagna ha allertato il 112. I topi d’appartamento si sono liberati della refurtiva, abbandonandola poco lontano dallo stabile, ma la vittima ha continuato a inseguirli, riuscendo a fermarne uno. Per sottrarsi alla presa, questi ha iniziato a colpire l’uomo con una scarica di pugni sul petto. Guadagnata nuovamente la fuga, ha ripreso la sua corsa, terminata pochi metri dopo grazie all’intervento degli agenti della Squadra Volanti.

Fermato anche il secondo soggetto, i poliziotti hanno perquisito entrambi, rinvenendo due paia di guanti, un cacciavite, e all’interno dello zaino in uso al diciannovenne denaro e monili in oro. I due, con precedenti di Polizia, sono stati arrestati per furto in abitazione e rapina.