Non solo Covid, al Palavaccini di Moncalieri Open day adolescenti per i vaccini anti-papillomavirus

Non solo coronavirus. Contemporaneamente alla vaccinazione anti Covid, l'Asl To5 prosegue nella campagna delle vaccinazioni cosiddette “ Ordinarie ” e “ Obbligatorie ” per gli adolescenti .

Per questo domani, sabato 12 febbraio, all’ex Foro Boario di Moncalieri si terrà un Open Day , dalle ore 9 alle 15, per le vaccinazioni anti-HPV (anti-papillomavirus) e per il richiamo del vaccino obbligatorio anti difterite-tetano-pertosse-poliomielite e del vaccino raccomandato meningococco ACW135Y.

Per quel che riguarda l’anti-papillomavirus possono accedere i ragazzi di entrambi i sessi di 11 anni compiuti nati nel 2008-2009-2010 residenti in tutta l'Asl To5: sono disponibili 600 posti .

Per il richiamo obbligatorio e per quello raccomandato, possono accedere i ragazzi di entrambi i sessi di 15 anni compiuti nati nel 2005-2006-2007 residenti in tutta l'Asl To5. Qui i posti disponibili sono 200.

"Un’occasione di salute, da promuovere e da cogliere per le tante famiglie con in questi mesi hanno dovuto soprassedere su questi aspetti per mille e una ragione", ha sottolineato il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.