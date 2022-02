Cantieri della Cultura: anche il Museo Egizio e i Musei Reali si "rifanno il look"

Anche il Museo Egizio e i Musei Reali sono tra le realtà che beneficeranno dei nuovi investimenti dei Cantieri della Cultura 2021. Sono infatti stati inseriti nel piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” da 200 milioni di euro in totale, varato dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che comprende in tutto 38 nuovi progetti e tre nuove acquisizioni del patrimonio dello Stato e che ieri ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni Culturali.

Nello specifico gli interventi prevedono al Museo Egizio un investimento da cinque milioni di euro in occasione del bicentenario della sua nascita. Prevista la copertura della corte interna dell’edificio con una pola in vetro e acciaio e l’allestimento del Giardino Egizio, con specie vegetali tipiche dell’area del Nilo. La copertura permetterà di traferirei gli spazi per l’accoglienza e i servizi al pubblico e al tempo stesso dare un’altra piazza alla città.

Ai Musei Reali invece spetteranno 6.15 milioni di euro per trasformare la Galleria Carlo Emanuele e farla diventare un collegamento tra Palazzo Madama e Palazzo Reale. Inoltre, la Cavea del Teatro Regio Alfieriano sarà dotata di un’area espositiva dove saranno messe in mostra gli archivi e gli allestimenti storici del Regio. Piazzetta Mollino infine diventerà un portale di accesso dell’area della Cavallerizza Reale, ora in via di riqualificazione.

Il piano nazionale “Grandi Progetti Beni Culturali”

Gli interventi incardinano nella strategia portata avanti dal Ministero della Cultura negli ultimi anni per favorire il rilancio della competitività territoriale del Paese e la crescita economica e sociale ponendo al centro i beni e i siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale che necessitano di interventi organici di tutela e riqualificazione, di valorizzazione e promozione culturale, anche nell’ottica dell’incremento dell’offerta turistico culturale.

“Trentotto interventi strategici, diffusi in tutta Italia, e tre nuove acquisizioni che confermano la centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo" commenta il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che sottolinea come “il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese”.

I 199.076.000 euro sono destinati a finanziare 38 interventi di recupero e valorizzazione per 186.285.510 euro in 16 regioni italiane e 3 nuove acquisizioni al Patrimonio dello Stato di beni immobili per un valore di 12.790.490 euro.