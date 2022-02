Settimo nega il patrocinio al Comitato 10 Febbraio che celebra ugualmente i Martiri delle Foibe

Il comune di Settimo non dà al Comitato 10 febbraio il patrocinio per il ricordo dei Martiri delle foibe, affidandolo all’Anpi.

Il Comitato non ci sta e organizza comunque la commemorazione.



“La motivazione è folle - ha esordito Matteo Rossino del Comitato 10 Febbraio - visto che il patrocinio è stato negato in quanto già concesso ad altre iniziative per i Martiri delle Foibe. Sapete quali sono gli eventi di cui parla il Comune? Quelli dell’ANPI. Secondo il sindaco la verità è quindi unilaterale, nessun dibattito nè possibilità di avere il patrocinio se non sei di sinistra”.



“Nonostante questo - continua Rossino - stamattina con il Comitato 10 Febbraio abbiamo portato un mazzo di rose rosse e oltre 30 persone in via Martiri delle Foibe. Usare la burocrazia per non rendere ufficiale una cerimonia di questo tipo è abbastanza viscido e, in ogni caso, non ci impedisce di ricordare questa tragedia dimenticata per troppo tempo.”



“Alla cerimonia, seppur senza patrocinio, era presente l’amico e

consigliere comunale di minoranza Antonio Borrini - ha concluso Rossino - che ha portato al Comitato 10 febbraio la propria solidarietà e che ha già chiesto l’intitolazione, proprio a Settimo, di un luogo a Norma Cossetto.”