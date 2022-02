Una cinquantina di persone sono in fila davanti alla stazione dei carabinieri Po Vanchiglia, in attesa di presentare una denuncia al Governo, accusato di avere gestito in modo non corretto l’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19.

L’iniziativa é stata promossa in una chat, con i promotori che hanno anche allegato un modulo da compilare prima di recarsi dai militari.