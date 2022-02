Moncalieri, Forza Italia guarda già al voto del 2025. Bellagamba: "Sogno un sindaco donna"

"Le ultime elezioni sono andate come tutti sapete, da oggi facciamo un primo passo verso il 2025, sapendo che la strada è in salita, ma che abbiamo iniziato un percorso di ascolto delle istanze del territorio che speriamo possa portarci lontano". Così Pier Bellagamba, candidato sindaco del centrodestra sconfitto poco meno di un anno e mezzo fa, ha lanciato la lunga marcia di avvicinamento di Forza Italia Moncalieri all'appuntamento elettorale del 2025.

Esponenti locali e nazionali

La 'festa del tesseramento' lanciata ieri di fronte alla stazione ha raccolto la presenza di alcune decine di persone, ma soprattutto di rappresentanti regionali e nazionali del partito, da Paolo Zangrillo a Roberto Rosso a Claudia Porchetto, oltre all'esponente locale di FdI Beppe Osella, a Carlo Giacometto e ad una storica esponente del centrodestra come Gianna Briccarello. L'ex senatrice ha lanciato nei giorni scorsi, assieme a Bellagamba, l'associazione Sei per (laTo)5 per rappresentare le istanze del territorio.

Il nuovo gruppo di Moncalieri

L'occasione è stata soprattutto quella di far conoscere i volti nuovi del partito che stanno iniziando a lavorare e che si sono dati l'obiettivo di organizzare un evento ogni mese per avere un rapporto costante con i cittadini e raccoglierne le istanze. Mario Sacino è il coordinatore cittadino, affiancato da Michel Blanc, mentre Antonietta Cozzolino è la tesoriera del partito.

Zangrillo ha parlato dei tanti negozi chiusi nel centro storico di Moncalieri, segnalando la necessità di affrontare questa emergenza, Rosso della necessità di essere più vicini alle esigenze del territorio, mentre la Porchietto ha lanciato un messaggio di prospettiva, sulla necessità di tutelare il lavoro, a partire dal settore dell'automotive, che rappresenta il presente e il futuro.

Il sogno di un sindaco donna del centrodestra

A tirare le fila è stato Bellagamba, che ha concluso raccontando di avere tre sogni nel cassetto, guardando al futuro: "Avere il prossimo candidato sindaco del centrodestra scelto non in prossimità delle elezioni ma con largo anticipo, magari già due anni prima. Che questo candidato possa essere possibilmente una donna e che al prossimo appuntamento che avremo possa esserci anche il presidente Alberto Cirio, per darci buone notizie sulla questione dell'ospedale unico".