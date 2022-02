Non solo Giochi invernali di Pechino, anche il Piemonte presenta il suo logo di regione europea dello sport

" Inizia un anno molto importante per il Piemonte e il logo è solo un primo passo ". Così Fabrizio Ricca , assessore regionale allo Sport, ha tenuto a battesimo il simbolo che accompagnerà questi mesi di un intenso calendario di appuntamenti legati alla pratica di molte discipline diverse. L'anno in cui il Piemonte sarà Regione Europea dello sport .

" La prossima settimana avremo la lista completa degli eventi sportivi e la presenteremo anche all'Expo di Dubai - prosegue Ricca - . Questo luogo promuoverà il Piemonte anche in Europa, per raccontare lo sforzo che stiamo facendo raccogliendo il testimone dall'Andalusia. E vogliamo lasciare un'eredità di unità, inclusione e abbattimento delle barriere a chi verrà dopo di noi. Il Piemonte c'è e ci sarà più forte che mai ".

NON SOLO CAMPIONI, MA PRATICANTI "NORMALI"

" Le armi vincenti del Piemonte, che gli sono valse la candidatura - commenta Enrico Cimaschi - è la ricchezza di Comuni e di diffusione suo territorio, con una pratica quotidiana e capillare e che rappresenta anche benessere. Non campioni, ma persone normali che praticano anche sport minori ".

UN PORTALE CON TUTTI I MOMENTI DELLO SPORT PIEMONTESE

Si chiama Piemontesport.org il portale che farà da vetrina web per i prossimi mesi di eventi. " Il modo migliore per promuovere centinaia e centinaia di eventi programmati sul territorio è mettere a disposizione un portale che raccolga e analizzi i dati che riceviamo da organizzazioni e società sportive - aggiunge Beppe Carlevaris , VisitPiemonte - . Un sito che proseguirà la sua azione anche dopo il 2022 ".

Si potranno trovare eventi per data, per tipologia o per località, nelle singole province e addirittura con il dettaglio comunale. Saranno anche inseriti eventi collaterali legati alla cultura e al territorio.