“Le Musæ Ensemble”: Laura Banco e Magie Sussarellu-Lorelli in concerto a Villa La Tesoriera

“Le Musæ Ensemble”, una formazione strumentale interamente femminile, si presenta in duo per un concerto che si terrà il 22 febbraio alle ore 17 presso la Villa Sartoriana (“La tesoriera”) nell'ambito della IX edizione della Rassegna “Concerti in Villa Tesoriera” promossa dall'Associazione Artistico Culturale Ippogrifo, con la direzione artistica del Maestro Luigi Di Cesare.

La formazione, costituita da Laura Bianco al violino e Maggie S. Lorelli al pianoforte, nasce in seno a un progetto dedicato alle donne e votato alla riscoperta e alla valorizzazione delle opere femminili nelle arti e, in particolare, alle musiche scritte da compositrici di ogni stile e epoca storica.

Le musiciste, raccontando le intense biografie e eseguendo le musiche delle compositrici, penalizzate nel corso della Storia della Musica per il fatto di essere donne, senza tuttavia trascurare le opere di importanti compositori che hanno dedicato le loro opere all’amore verso il gentil sesso, accompagneranno il pubblico alla riscoperta delle figure femminili nell’arte musicale, dal Romanticismo ai giorni nostri, in un crescendo emotivo incessante che va dai tormenti dell'epoca romantica fino a toccare le corde più sensibili della musica contemporanea, con la proposta anche di brani scritti espressamente da compositrici attuali per questo ensemble.

Il progetto si fonda sulla convinzione che le disparità di genere e la violenza contro le donne si combattano anche attraverso la celebrazione della creatività femminile, e con l'affermazione di una cultura paritaria e rispettosa di ogni individualità, indipendentemente dalle differenze di genere. Il concerto è promosso e sostenuto dall'Associazione dei sardi in Torino “A. Gramsci”.