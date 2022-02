Carta d'identità, per i sordi da marzo all'Anagrafe Centrale arriva l'interprete Lingua dei segni

Per i sordi all'Anagrafe Centrale arriva l'interprete Lingua dei segni. Il Comune, su impulso del consigliere del Pd Angelo Catanzaro che ha presentato una mozione, renderà finalmente accessibili a tutti i servizi anagrafici. Entro metà marzo sarà attivato uno sportello dove, un giorno a settimana, sarà garantito un servizio gratuito di traduzione nella lingua italiana dei segni LIS. Si partirà in via sperimentale dall’ufficio di via della Consolata 23, ma l'obiettivo è di estendere gli interventi anche alle sedi periferiche.

Conticelli (Pd): "Normalità è rendere accessibile servizi a tutti"

Sinora a Torino i sordi che dovevano fare o rinnovare la carta d'identità erano obbligati ad avere con sè un foglietto con su scritto le indicazioni, oppure a presentarsi con un interprete del linguaggio dei segni. Un anacronismo, considerando che siamo nel 2022, che verrà risolto. “Restituire alla normalità i servizi anagrafici torinesi – ha commentato la capogruppo del Pd Nadia Conticelli – non significa solo smaltire le code e riaprire gli uffici, ma anche rendere accessibile concretamente il servizio a tutti”.

"Cultura accessibilità normalità"

“L’Anagrafe - ha aggiunto l’assessore Francesco Tresso – è l’interfaccia più diretta con la popolazione: pensare che oggi ci sia un servizio non adeguato è anacronistico”. “La cultura dell’accessibilità – gli ha fatto eco il collega Jacopo Rosatelli – deve diventare la normalità”.

Percorso tattile per ciechi

Palazzo Civico creerà anche un percorso tattile dedicato ai ciechi e ipovedenti. L'Apic donerà poi un pannello ad induzione magnetica che permetterà ai sordi, con impianto cocleare, di ascoltare l'operatore dello sportello direttamente sul proprio apparecchio grazie all'ausilio di un microfono. La Città inoltre potenzierà la segnaletica visiva e sonora sopra gli sportelli, così come metterà indicazioni o immagini che facilitino l'accesso al servizio.

Catanzaro (Pd): "Torino accessibile a tutti"

“Siamo la seconda città in Italia per numero di anziani. Questo è il primo di una lunga serie di atti, che il Pd e tutta la maggioranza, vogliano portare avanti per trasformare Torino in una città accessibile a tutti" ha concluso Catanzaro.