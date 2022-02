Monopattino investito da suv in corso Novara: ferito portato al San Giovanni Bosco

Ennesimo incidente tra auto e monopattino a Torino. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 15 febbraio, in corso Novara all'angolo con corso Giulio Cesare.

Un Jeep Cherokee ha urtato il monopattino per ragioni ancora da chiarire, causandone la caduta e ferite varie. Sulla dinamica sono in corso le indagini della Polizia municipale.

Il ferito, un uomo di 40 anni, è stato trasportato al San Giovanni Bosco ma per fortuna non è in pericolo di vita.