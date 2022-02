'Ndrangheta: pm torinese chiede audizione pentiti camorra di Bari

I contatti fra la 'ndrangheta stanziata in Piemonte e la cosiddetta "camorra barese". Anche di questo si parla in tribunale a Torino nell'ambito di un processo a una ventina di imputati nato da un'indagine della polizia chiamata in codice "Pugno di Ferro".

Oggi il pubblico ministero Valerio Longi, in udienza dedicata all'eventuale ammissione di nuove prove, ha chiesto ai giudici di ascoltare due collaboratori di giustizia, entrambi pugliesi, che risultano legati al clan Strisciuglio.

Uno degli imputati torinesi, Vittorio Raso, chiamato a rispondere di associazione di stampo mafioso, secondo quanto è emerso in un altro procedimento avrebbe avuto un ruolo nella cessione di quantitativi di stupefacente nel Barese. Sulle proposte del pm i giudici si pronunceranno a marzo.