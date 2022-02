Panorama di San Mauro, eletta la rappresentanza sindacale: 3 seggi a Cgil, due a Uil, una a Cisl

Lo spoglio delle schede ha portato alla ripartizione dei seggi che vede la CGIL con 3 seggi, mentre Uiltucs ne ha presi due. Uno per Fisascat Cisl. "Tenendo presente che siamo la sigla meno rappresentativa è stato un ottimo risultato - commenta Matteo Rossi, proprio di Fisascat Cisl -. Ora dobbiamo assolutamente partire uniti per fare quello che ci è stato chiesto con queste elezioni. Lavorare per i lavoratori. Per noi della Fisascat è l'inizio di un nuovo ciclo che non dimentica il passato ma riparte con forza per costruire assieme alle altre forze sindacali, un percorso che vada verso il bene dei lavoratori".