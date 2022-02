Grandi pagine dal Barocco al Novecento con il violoncellista Matteo Fabi al Monastero della Stella di Saluzzo

L’evento si svolge in collaborazione con la rassegna “I Conservatori in Piemonte”, creata dalla Toret Artist Tre Sei Zero di Torino con lo scopo di traghettare dalla scuola verso il pubblico le migliori promesse del concertismo. Il programma spazia dal Barocco al Novecento tra le grandi pagine per violoncello solo, composte da Bach (1685-1750), Ernest Bloch (1880- 1959) e György Ligeti (1923-2006).