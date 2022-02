Lovers Film Festival: un assaggio con l'anteprima del visual podcast "Josh and Franco"

Sabato 26 febbraio è un giorno speciale per il Lovers Film Festival: come evento di avvicinamento alla trentasettesima edizione (26 aprile – 1° maggio 2022) sarà presentato, in anteprima torinese, il visual podcast "Josh and Franco": la vera storia di due uomini – padre e figlio – entrambi omosessuali.

Ambientato ad Ostuni, in Puglia, il racconto presenta l'evoluzione padre-figlio negli anni delle loro vite, nonché, parallelamente, la progressione civile dell’Italia in uno spazio temporale di oltre 50 anni. Una storia di comprensione, perdono reciproco, empatia e risate, incorniciata dalle note di Mina, con calde tarantelle e uno stile cartoon.

Selezionato e prodotto lo scorso giugno da The European Podcast e Are We Europe, il visual podcast ha ricevuto attenzione internazionale. Di Josh and Franco – che ha partecipato a festival in tutt’Europa – ha parlato, fra gli altri anche il Financial Times.

L'ostello e spazio progetto Combo, a Torino nel cuore pulsante di Porta Palazzo, è stato scelto come location per la proiezione del visual podcast e del talk che prevede la partecipazione dei due protagonisti che dialogheranno con la direttrice del Festival, Vladimir Luxuria.

Il Lovers Film Festival dal 2005 è integrato nel Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del MiC, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.