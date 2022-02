Il Piemonte "parla tedesco": siglato accordo con la Renania settentrionale e Vestfalia per rilanciare l'economia

Il Piemonte parla tedesco nel nome dello sviluppo, del rilancio dell'economia e della cooperazione. Si può interpretare in tal senso la firma della Dichiarazione di intenti per la collaborazione e lo sviluppo di relazioni amichevoli tra la Regione e il Land tedesco della Renania Settentrionale - Vestfalia.



Siglato dal presidente Alberto Cirio e dal ministro per gli Affari Federali, Europei e Internazionali della Renania Settentrionale Stephan Holthoff-Pförtner, l'accordo è stato ratificato alla presenza dell’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia Viktor Elbling, del console generale a Milano Ingrid Jung e degli assessori regionali alle Attività produttive e all’Internazionalizzazione, Andrea Tronzano e Fabrizio Ricca. La Dichiarazione di intenti congiunta per la collaborazione e lo sviluppo di relazioni amichevoli tra la Regione Piemonte e lo Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, valida per un periodo di 3 anni, prevede l’avvio di una collaborazione bilaterale sui temi dell’idrogeno, dell’intelligenza artificiale, della guida autonoma e dell’agricoltura di qualità. Le due Regioni prevedono inoltre di intensificare la propria partnership europea nell’ambito delle loro relazioni con le Istituzioni europee.



La Renania settentrionale e Vestfalia sono tra le regioni più produttive d'Europa, se si pensa che il Pil prodotto in questo territorio nell'interno dell'UE è secondo solo a quello di paesi come l'Italia, la Francia e la Spagna. Il Land ospita un terzo di tutti i produttori tedeschi della filiera automotive, con 800 aziende e oltre 200.000 occupati, ma occupa posizioni di leadership in Germani e in Europa anche nei settori tradizionali della chimica, della logistica e dell’ingegneria meccanica nonché nei settori emergenti in campo energetico, digitale, ICT, bio e nano-tecnologie, salute e food.



“La firma della Dichiarazione d’Intenti tra il Piemonte e il Land della Renania Settentrionale-Vestfalia rappresenta l’avvio di una collaborazione strategica di importanza fondamentale tra le nostre Regioni”, ha sottolineato il Presidente Alberto Cirio. “Ci conosciamo da tempo, nell’ambito del lavoro comune che svolgiamo a Bruxelles per la qualità dell’aria e in ambito automotive, oltre che per lo sviluppo del corridoio europeo Genova-Rotterdam, ma la decisione di allearci stabilmente su temi d’avanguardia come l’idrogeno, la guida autonoma, l’intelligenza artificiale e l’agricoltura sostenibile di qualità, determina un salto di qualità nelle nostre relazioni di cui mi rallegro e che porterà rilevanti benefici ai nostri territori e alle nostre economie".



"Mantenere in piedi frontiere non risolve problemi, vanno abbattute: solo così riusciremo a superare le sfide che il mondo di oggi ci impone" è il commento di Stephan Holthoff-Pförtner, ministro per gli Affari Federali, Europei e Internazionali della Renania Settentrionale.



"Non possiamo fallire, dobbiamo ricordare le fondamenta sulle quali si basa la nostra civiltà. Se non ci faremo separare da confini e problemi, avremo arricchimento umano, politico e culturale. Le Regioni hanno l'opportunità di essere luogo di comunione, di vita insieme" ha poi sottolineato il ministro. "La Renania Settentrionale- Vestfalia è fortemente determinata a collaborare con la Regione Piemonte anche attraverso il mutuo apprendimento e lo scambio di buone pratiche. Il nostro obiettivo condiviso, in questa cooperazione, è dare forma alla politica europea comune e rafforzare la cooperazione tra regioni in Europa. L'amicizia e il sodalizio con il Piemonte è un passo importante e cruciale in questa direzione” ha concluso Holthoff-Pförtner.



Parole all'insegna della cooperazione anche da parte di Viktor Elbling, ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia: "La collaborazione tra regioni è assolutamente necessaria. Serve spiegare beneficio diretto per i cittadini, che hanno bisogno di politiche che aiutino lo sviluppo dell’innovazione, dell’energie rinnovabili". "Tutto questo - ha proseguito l'ambasciatore - si fa a livello nazionale, ma soprattutto regionale". "L'accordo di oggi è essenziale. Uno dei problemi degli ultimi anni è stato che anche in Europa abbiamo dato per scontata la vicinanza con i nostri cittadini: dobbiamo investire in Europa. Sono molto felice di questo accordo" ha concluso Elbling.