Morti in alternanza scuola-lavoro, 30 scuole occupate nel Torinese. La Città promuove la sicurezza tra i banchi

Salgono a trenta le scuole occupate tra Torino e provincia per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro, in vista della grande manifestazione studentesca prevista per venerdì nel capoluogo piemontese. Oggi stop alle lezioni al Giordano Bruno, Volta, Curie Vittorini, Santorre di Santarosa, Copernico-Luxembourg, Norberto Rosa, Peano, Boselli, Cavour e Porporato.

"Stiamo ricostruendo la scuola dal basso"

"Stiamo ricostruendo - si legge sulla pagina Facebook di Laboratorio Studentesco - la scuola dal basso. Non abbiamo fiducia in un Ministero che non ci ascolta: non abbiamo più niente da perdere". Una grande mobilitazione nata tra i banchi dopo la morte lo scorso 18 gennaio di Lorenzo Parelli in alternanza scuola-lavoro in una fabbrica dell'Udinese, a cui si è aggiunto negli scorsi giorni il decesso nelle Marche di Giuseppe Lenoci. II 16enne ha perso tragicamente la vita in seguito a un incidente stradale, mentre stava svolgendo uno stage.