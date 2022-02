Karol Sudolski, il visual artist da Recontemporary: tra musica, arte e moda

Lembi di pelle, imperfezioni e parti del corpo che si ingrandiscono, si deformano e si trasformano in qualcosa di diverso, diventando quasi irriconoscibili, estranianti, surreali. Sono i protagonisti degli artwork realizzati sfruttando la tecnica della fotogrammetria da Karol Sudolski e curati da Recontemporary in collaborazione con Seeyousound. “You are my anchor point” (“Tu sei il mio punto di ancoraggio”, ndr) che è anche il nome su Instagram del visual artist, sarà visitabile fino al 12 marzo.

Per Karol Sudolski, nato in Polonia, ma cresciuto tra le montagne del Nord Italia e Milano, si tratta della prima esposizione personale. In mostra ci sono due sezioni: una dedicata ai lavori più personali e l’altra alle commissioni più pop realizzate specialmente per visual e videoclip musicali. L’artista annovera infatti tra le sue collaborazioni lavori per L I M, Mahmood, Mecna, mentre sta collaborando con Francesco D’Abbraccio al progetto audiovisivo Lorem, basato sulla sperimentazione con l’AI e ultimamente con una dimensione più narrativa.

Non ama etichette e definizioni, Karol che ha scoperto i suoi strumenti di lavoro quasi sempre per caso, dalla Fotogrammetria fino alla Realtà Aumentata (Augmented Reality, AR).

“Tutta la mia esperienza è frutto di fortunati incidenti - spiega -. La Fotogrammetria, per esempio è capitata nella mia vita lavorando con lo studio camerAnebbia a delle video installazioni. Avevamo la necessità di visualizzare il rilievo di una città ma l’unico materiale a disposizione era un video girato da drone e scovato su internet. Coincidenza, da poco avevamo scoperto l’esistenza delle scansioni a base fotografica e riuscimmo a trasformare i frame della vista aerea in un modello 3d. Il risultato non era dei migliori, ma questo esperimento è stato l’inizio di un mondo per me..

Dalle scansioni topografiche, contesto in cui nasce la fotogrammetria, a quelle sulle persone, il passo è stato breve. “Ho inserito questa tecnica lentamente nella mia pratica, partendo dai progetti musicali, ad esempio per L I M. Con il tempo e la sperimentazione, ha preso sempre più importanza diventando parte centrale della mia estetica”. “Le mia principali attività sono la bugia e l’utilizzo di software per scopi diversi da quelli per cui furono creati”.

In modo simile è capitato con la realtà aumentata. “Mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto. Il primo approccio ha portato ad un filtro AR notato da Valentino, poi diventato virale. È stato molto avventuroso muovere i primi passi nella piattaforma messa a disposizione da Instagram, all’interno di una community appena nata. Ora utilizzo la realtà aumentata anche come modo alternativo a video e stampa per visualizzare le fotogrammetrie. I due persorsi insomma si sono incrociati".

Ed ecco allora immagini prese ruotando intorno a soggetti familiari, amici o collaboratori, dalle prospettive più differenti. Uniti in un mondo metafisico che ci sembra conosciuto e al tempo stesso non lo è. Ma perché proprio la pelle? "Per un fatto pratico ed estetico - racconta Karol - Non ho mai amato la resa della pelle umana in Computer Grafica. Anche in produzioni di alto livello, risulta artificiale e di plastica, per quanto inserita in contesti estremamente fotorealistici. Le mie scansioni sono più brutali, ci sono tanti difetti e fratture, ma concentrandosi sulla pelle presenta trama, linee luci e ombre che la rendono estremamente umana. Un altro motivo - aggiunge - è per come riesco ad utilizzarla. Nelle mie animazioni uso scale irreali per i miei soggetti. Non ci sono mai dei veri punti di riferimento spaziali, le mie composizioni sono sospese come in un limbo. I corpi danno l’impressione di essere entità enormi, riuscendo a formare con la proprio intersezione e stratificazione in un paesaggio."