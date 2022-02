Privo del Green Pass rafforzato vuole entrare alla mensa del Santa Croce di Moncalieri, lavoratore allontanato

Tutto si è risolto alla fine, ma ci sono stati attimi di tensione martedì alla mensa dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri, quando un addetto della cooperativa che gestisce il servizio voleva entrare sul posto di lavoro pur essendo privo del Green Pass rafforzato.

Dapprima l'uomo è stato invitato ad allontanarsi, ma vista la sua insistenza e la continua giustificazione di avere l'esenzione da vaccino i presenti sono stati costretti a chiamare le forze dell'ordine per riportare la calma. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale, che hanno calmato gli animi e spiegato all'uomo che senza certificato verde non poteva entrare, secondo le nuove norme in vigore.

Se avesse avuto delle documentazioni in merito per provare quanto affermava doveva presentarle al datore di lavoro, che avrebbe avviato gli accertamenti del caso. E così la situazione è tornata normale.

Sempre nella giornata di martedì 15 febbraio il Green Pass è stato al centro di un intervento delle forze dell'ordine, stavolta i carabinieri di Nichelino, che si sono recati al Mc Donald’s del centro commerciale I Viali, per allontanare un uomo che dopo aver preso la sua ordinazione stava mangiando dentro al ristorante, privo di Green Pass.

Il personale lo ha più volte invitato ad uscire, fino a che non si è trovato costretto a chiamare i militari dell'Arma. La pattuglia ha spiegato le conseguenze al cliente, che alla fine ha accettato di consumare il pasto fuori dal locale, evitando che la situazione potesse degenerare.