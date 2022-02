Dodici persone sono state evacuate questo pomeriggio per un incendio scoppiato in una palazzina di via Torino a Beinasco.

Ad andare a fuoco un fuoristrada, ma le fiamme si sono propagate da alcuni garage: il fumo ha invaso l'edificio dove vivono 8 famiglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Due persone lievemente intossicate sono state trasportate all'ospedale San Luigi di Orbassano.