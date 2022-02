Via Cibrario: è caccia aperta alla gang che terrorizza i passanti. Indagini dei vigili urbani

Sono diventati il terrore di chi passa in quella zona, per lavoro o perché residenti. Ma ora il cerchio intorno a loro si sta stringendo.

La Polizia Municipale sta indagando su una serie di scippi avvenuti nelle ultime settimane in via Cibrario ad opera di alcuni giovani soggetti che, fingendo di chiedere informazioni alle persone anziane, aprono le borsette delle vittime e sfilano loro il portafogli.

La Polizia Municipale informa che tutti coloro che sono state vittime di rapina in via Cibrario possono mettersi in contatto con l’ufficio appositamente dedicato per denunciare il furto, telefonando in orario di servizio (dalle 9.00 alle 16.00) al numero 011.01136622.