Viaggiava con una katana lunga un metro nel portabagagli: denunciato

Mercoledì mattina, durante un normale controllo di polizia stradale in via Livorno, nei pressi dell'Environment Park, gli agenti della municipale hanno fermato un uomo di 35 anni a bordo della sua auto, un’Alfa Romeo 147, per una verifica dei documenti di viaggio.

Il fermato è apparso subito nervoso e infastidito e il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti che dopo il controllo dei documenti gli hanno chiesto di aprire il portabagagli dentro il quale hanno trovato una 'katana', una spada giapponese dotata di una lama lunga 67 centimetri e un’impugnatura di quasi 30 con una punta acuminata tale da farla ritenere un'arma vera e propria potenzialmente diretta all'offesa della persona.

All'interno del bagagliaio i 'civich' hanno rinvenuto anche un cacciavite della lunghezza di 32 centimetri ed un tubo di metallo pesante con estremità ad "L", lungo 70 cm, dalla forma molto simile a un grimaldello. Da un controllo effettuato nelle banche dati, l'uomo non è risultato in possesso del porto d'armi e non è stato in grado di giustificare la detenzione degli oggetti rinvenuti; a suo carico sono inoltre emersi precedenti penali per "maltrattamento domestico", ma nulla in pendenza di giudizio.

Gli agenti hanno posto sotto sequestro giudiziario la spada e denunciato l’uomo per "porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere (art. 4 legge 110/1975)". Inoltre, durante il corso del controllo del veicolo, gli agenti hanno notato un telecomando sospetto collegato ad un filo che fuoriusciva dal cambio e hanno provato ad azionare i tasti per verificare a cosa servisse quell’insolito dispositivo artigianale.

La digitazione di ogni tasto azionava l’emissione di diversi suoni a volume elevato, molto simili a quelli delle sirene dei mezzi di soccorso e di polizia. A quel punto, gli agenti hanno aperto il portello del vano motore e hanno scoperto una ‘tromba’ alimentata dalla batteria del veicolo. Il soggetto è stato quindi anche sanzionato per ‘modifiche e installazioni senza aggiornamento della carta di circolazione’ e il documento non aggiornato è stato ritirato. L’ importo della sanzione ammonta a 430 euro.

Gli agenti hanno demandato all'Autorità Giudiziaria la valutazione sulla sussistenza dell'ipotesi di reato previsto e punito dall'art. 497 ter del Codice Penale per "detenzione di oggetto che simula la funzione di corpi di polizia".