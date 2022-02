Il Comune di Nichelino paga i corsi di aggiornamento per gli ex dipendenti Embraco residenti in città

Un gesto non scontato, tantomeno semplice, ma che determina la volontà nel trovare risposte al problema della disoccupazione causata anche dalle delocalizzazioni. "Avremmo voluto fare di più, in realtà è dal 2017 che ci proviamo, ma le risorse di un Comune, così come le sue competenze in materia, sono estremamente limitate e non siamo riusciti a far sentire la nostra voce per trovare una soluzione al problema Embraco", ha spiegato l'assessore al Lavoro Fiodor Verzola. Ma alla fine la città di Nichelino ha deciso di pagare i corsi per carrellisti ai 22 operai della ex ditta di Riva di Chieri residenti in città, per agevolare il loro processo di ricollocamento nel mondo del lavoro.

Verzola: "Creare una rete contro le delocalizzazioni"