Con le mani...con il gluteo...ciao ciao

A questo punto dovremo fare i conti con noi stessi, con le nostre pigrizie invernali, con la voglia di cambiamento mentale e fisico e la voglia di recuperare tutto ciò che questo periodo pandemico ci ha tolto, uscendo, incontrandosi e vivendo nuove situazioni.

Ma la bilancia e lo specchio sono lì, purtroppo spietati, a raccontarci il nostro lasciarci andare, la mancanza di movimento e soprattutto di uno stato psicologico neutro nei confronti del tempo.

Certamente non inseguiamo la figura perfetta che la società ci chiede perché non esiste. Ognuno di noi è unico per quello che rappresenta per sé stesso, ma la ricerca del benessere e dell’equilibrio psicofisico è importante.

A questo punto partono tutti i nostri buoni propositi per arrivare nella nostra forma migliore per l’estate e ricorriamo a diete, palestre con sedute di allenamento esagerate e soprattutto partiamo alla ricerca di un buon medico estetico, che con la sua esperienza realizzi la bacchetta magica giusta per noi.

Uno dei must negli ultimi anni, sia per le donne che per gli uomini, è il famoso lato B, che piace anche molto curvy, basta che sia tonico e ben modellato e racchiuda il concetto di sensualità.

Vestiti attillati e shorts lo mettono in mostra tutto l’anno, però purtroppo le donne hanno tendenza ad accumulare cellulite e il tempo che trascorre e la gravità che incombe con gli anni completano il quadro.

Il Dott. Massimiliano Giuliano, medico estetico, con studio a Torino e Milano, specialista nel cosiddetto “Non Surgical Buttlift” (lifting non chirurgico del lato B), in questi anni ha reso felici numerose pazienti attraverso progetti personalizzati, per donare glutei tonici e sollevati che includono anche un cambio di stile di vita, di alimentazione e di movimento fisico.





Dott. Giuliano, ci dice la sua per rimodellare e sollevare i glutei?

“Tralasciando le soluzioni in campo chirurgico come il lifting del gluteo, non sempre facile da affrontare per le cicatrici, la Medicina Estetica ci viene in soccorso in modo “vittorioso” offrendoci glutei tondeggianti, attraverso l'uso di acido ialuronico e di mani esperti che abbiano esperienza e sapienza. I metodi più richiesti sono proprio quelli di riempimento, come il lipofilling e iniezioni di acido ialuronico talvolta associato, a seconda del problema, all’uso di fili di sospensione.”





Come avviene una prima visita con un paziente che manifesta questo suo desiderio?

“Per chi desidera rimodellare, risollevare e riproiettare i glutei esistono soluzioni affrontabili che garantiscono un effetto naturale ed armonioso e la prima visita è importante per definire la tipologia della paziente, la sua storia clinica personale, per focalizzare il problema, e per trovare il filler o la soluzione più adatta. Decisa la procedura e il tipo di trattamento si procede a stabilire le sedute necessarie per stabilizzare il risultato voluto concordato con la paziente.”





Cosa scegliere Dott. Giuliano tra lipofilling, acido ialuronico e protesi?

“Per aumentare il volume del lato B è molto importante la valutazione del paziente.

Con il lipofilling preleviamo del grasso dalle zone del corpo in cui è presente in maniera sufficiente. Una volta trattato e purificato questo grasso viene inserito nel gluteo, (ma anche volendo nel viso e nelle mani). È una procedura da eseguirsi in una struttura ambulatoriale adeguata secondo i criteri di sicurezza stabiliti per legge, e si può tornare quasi subito alla vita quotidiana e ai rapporti sociali, indossando per circa tre settimane una guaina. Palestra, sauna e piscina sono da evitare per almeno un mese.

Il ripristino del volume del gluteo, invece, con infiltrazioni di acido ialuronico è più semplice e con tempi di recupero più brevi, e il ritorno alle normali attività quotidiane è immediato. Si applica solo un punto di sutura sugli accessi per evitare che l’acido ialuronico fuoriesca. Non ci sono particolari precauzioni, se non le stesse del lipofilling, cioè no piscina, no sauna, no palestra e no sole.





Per quanto riguarda la gluteo plastica, questa è una prassi chirurgica molto impattante e lunga anche come post-operatorio e occorrono particolari indicazioni per poterla eseguire, come eccessivo rilassamento a causa di un dimagramento, o svuotamento dovuto all’età.





In ultimo, ma molto importante, continua il Dott. Giuliano, per definire ed ottimizzare il risultato, con le infiltrazioni di acido ialuronico, abbino trattamenti come la carbossiterapia e la radiofrequenza e la biostimolazione, per intervenire in questo caso non sul volume, ma sul rilassamento cutaneo, migliorandone il tono e la compattezza della pelle che va ad esaltare il ripristino del volume”.





Quali sono i vantaggi nell’usare un trattamento medico estetico per avere glutei scolpiti?

“Certamente, è quello di non doversi sottoporre né ad un intervento chirurgico né all’anestesia generale e ancora di più non si richiede l’uso di protesi permanenti.

Io preferisco -aggiunge il Dott. Massimiliano Giuliano- le soluzioni di medicina estetica perché sono trattamenti non definitivi che si adattano al cambiamento del corpo negli anni, mantenendone l’aspetto armonioso. Ripeto ancora una volta che sia il lipofilling che le infiltrazioni di acido ialuronico, talvolta associato in alcuni casi a fili di sospensione, garantiscono un effetto estetico soddisfacente, senza lasciare cicatrici visibili, con una durata molto prolungata nel tempo, soprattutto se si eseguono piccole sedute di mantenimento, evitando così anestesia generale e cicatrici”.