“Senza dimora, non senza storia”: a Torino quattro appuntamenti per parlare di homeless tra arte e comunicazione

“Senza dimora, non senza storia”: è questo il titolo del ciclo di incontri, organizzato dall'associazione Avvocato di Strada ODV con il contributo della Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza ONLUS, che approfondirà il tema della rappresentazione delle persone senza fissa dimora attraverso diverse forme di arte e comunicazione come la fotografia, le arti grafiche, la letteratura, il cinema e il giornalismo. L'evento è inserito nella sezione “extra” del Homeless More Rights (https://homelessmorerights.it), il Festival dei Diritti delle Persone Senza Dimora andato in scena a Bologna lo scorso ottobre.

L'obiettivo: sensibilizzare la società, le istituzioni e la politica

Gli appuntamenti, in programma dal 23 febbraio al 25 maggio sempre alle 18.30, saranno 4 e si svolgeranno alla Fabbrica delle E di corso Trapani 91b a Torino: “L'obiettivo – spiegano gli organizzatori - è quello di sensibilizzare la società, le istituzioni e la politica sull'accesso ai diritti per le persone che vivono in povertà e in condizioni di fragilità, questa volta mettendo in luce come il fatto di vivere in un contesto di disagio, non significhi non avere dignità, una storia da raccontare, qualcosa a cui si tiene”.

Tra i relatori lo scrittore Enrico Pandiani e il regista Davide Ferrario

Gli approfondimenti saranno molti e variegati, tutti affrontati da relatori che hanno trattato la tematica nella propria area di competenza: si partirà da "La dignità dentro l'immagine - La vita senza dimora attraverso fotografia e arti grafiche" con Raffaele Palma e Paolo Siccardi (23 febbraio), per poi proseguire con "Tra le righe - Come la letteratura può indagare l'animo di chi ha perso tutto" con Antonella Frontani ed Enrico Pandiani (30 marzo), "Dritto al cuore. Il cinema come strumento di sensibilizzazione sociale" con Davide Ferrario e Stefano Rogliatti (27 aprile) e "Il racconto delle difficoltà. Informare senza cadere nella strumentalizzazione" con Marco Castelnuovo e Matteo Spicuglia (25 maggio).