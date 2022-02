Allarme automotive, da Torino l'appello che unisce sindacato e aziende: "Vogliamo parlare direttamente con Draghi"

Un timore condiviso, un documento unico che unisce le sigle sindacali metalmeccaniche e Federmeccanica, l'associazione delle imprese di categoria. Una vera rivoluzione. Ed è la prima volta che succede: l'allarme intorno al mondo dell'auto risuona con forza, da Torino. E lo fa in un'assemblea nazionale di Fiom Cgil che ha raccolto i delegati di tutti gli stabilimenti italiani legati a produzione e indotto. Ma anche i massimi esponenti sindacali e proprio delle aziende metalmeccaniche, grazie alla presenza del presidente Federico Visentin. "Perché un'azienda, da sola, non va da nessuna parte", come ha sottolineato Maurizio Landini, segretario generale di Cgil.

LANDINI: "UN TAVOLO UNICO CONTRO LA PRECARIETÀ"

Produzione, modelli, crisi dell'approvvigionamento. Ma soprattutto il destino di stabilimenti e un territorio storico come Torino. "La richiesta che arriva da Fim, Fiom, UIlm e Federmeccanica è di attivare un tavolo permanente alla Presidenza del Consiglio per indirizzare le decisioni, creare lavoro e dire basta alla precarietà - dice ancora Landini -.I posti che si sono creati in questi anni sono tutti precari: si cambino le leggi sbagliate fatte in questi anni e si premi chi crea lavoro buono e stabile".

E sui numeri di Stellantis, con tanto di premi ai dipendenti, Landini commenta: "Dobbiamo aprire una discussione sul futuro di questo Paese. Sul sistema industriale italiano - prosegue Landini - E condividiamo l'iniziativa del tavolo che riguardi Stellantis, ma anche tutta l'automotive. Siamo di fronte a un problema che si risolve solo ragionando tutti insieme: lavoratori, aziende, governo e università".

RE DAVID: "AUTO? È L'INDUSTRIA DELLE INDUSTRIE"

Una richiesta di attenzione che coinvolte anche Francesca Re David, segretaria generale di Fiom Cigl: “L’auto è l’industria delle industrie, però in questo momento non c’è nessuna attenzione sull’automotive. Stimiamo che corrano un rischio oltre 70mila posti di lavoro, se il Governo non mette risorse e impegno".

E se è positiva la decisione di dare un bonus ai lavoratori Stellantis, l'appello è rivolto a Draghi: "Serve un incontro specifico sull’automotive, un piano straordinario che metta insieme le competenze dei diversi ministri e salvaguardi l’industria. Un incontro, non una conferenza stampa”. LO RUSSO: "SERVE PIANO INDUSTRIALE CON TORINO PROTAGONISTA"