Stellantis, numeri da record per il 2021 e soldi in più in busta paga per i lavoratori. Ora Torino attende il piano industriale

Risultati record per Stellantis, al suo primo anno di bilanci. La nota ufficiale parla infatti di un 11,8% di risultato operativo lordo e un utile netto a 13,4 miliardi, triplicato rispetto al passato. I ricavi netti sono pari a 152 miliardi, in aumento del 14%. La liquidità industriale disponibile è di 62,7 miliardi di euro, mentre il dividendo ordinario da pagare è di 3,3 miliardi.

Numeri confortanti a pochi giorni dall'appuntamento con la divulgazione di quel Piano Industriale del Gruppo da cui si attendono chiarimenti sugli stabilimenti italiani e su Torino in particolare. Proprio gli argomenti che sono trattati nella giornata di oggi dall'assemblea nazionale organizzata da Fiom Cgil con il ministro Andrea Orlando e ribaditi anche ieri, in occasione della sua visita in città, dal segretario generale di Uil, Pierpaolo Bombardieri. Più soldi in busta paga per i lavoratori E accanto ai numeri da record arriva anche una "redistribuzione" degli utili: si parla, a livello mondiale, di 1,9 miliardi. Secondo le stime, per i lavoratori italiani (esclusi quelli in somministrazione) si tratta di un bonus da 450 euro che finirà nella busta paga di aprile. Un bonus "che va ad aggiungersi a quello di efficienza definito nel CCSL che mediamente è stato di 1.400 euro - dice Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim Cisl -. Giudichiamo positivamente questa decisione da parte del Gruppo, di restituire ai lavoratori una parte dei risultati ottenuti a livello globale; nello stesso tempo pensiamo che sia fondamentale che il Gruppo dia un segnale altrettanto positivo nel piano degli investimenti che verrà annunciato il 1 marzo 2022 dall’amministratore Tavares, in particolare chiediamo che ci siano risposte a tutte le realtà Stellantis in Italia, in modo da garantire e mettere in sicurezza le prospettive e l’occupazione". "Siamo assolutamente lieti di apprendere questa notizia - commenta il segretario generale Fismic Confsal, Roberto Di Maulo -. Questa gratifica extra è un segnale importante per i lavoratori, che vedono riconosciuto in busta paga tutto l'impegno portato avanti durante questo periodo difficile".

"Stiamo accelerando le sinergie della fusione" "Risultati record per il 2021 - si legge nella nota - accelerando la realizzazione delle sinergie della fusione e costruendo una solida performance commerciale". Sempre in questi mesi, proprio Stellantis ha annunciato ambiziosi piani per l’elettrificazione e il software, con un programma di investimenti di oltre 30 miliardi di euro entro il 2025.

"I risultati record di oggi dimostrano che Stellantis è ben posizionata per realizzare una forte performance, anche nei contesti di mercato più incerti - dice l'amministratore delegato, Carlos Tavares -. Vorrei ringraziare calorosamente tutti i dipendenti di Stellantis di tutte le Region, i marchi e le funzioni per avere contribuito a costruire la nostra nuova Società con la diversità che ci alimenta. Vorrei anche cogliere questa occasione per ringraziare il team manageriale per l’impegno incessante profuso nel contrastare e superare situazioni fortemente avverse. Insieme, siamo concentrati sull’attuazione dei nostri programmi proseguendo nel nostro viaggio per diventare un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile".