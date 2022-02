Operai e autisti, ma anche sanitari e direttori: ecco i lavoratori più ricercati dalle aziende in Piemonte

Medici e "specialisti" della salute, dirigenti d'azienda, ma pure operai specializzati e conduttori di impianti, per esempio nel tessile. Oppure guidatori di mezzi di trasporto. Sono queste le figure professionali più difficili da trovare, in Piemonte, per il mese di febbraio. La percentuale di aziende che non trova risposta alle proprie necessità in questi casi specifici oscilla infatti dal 60 al 70%.



Lo dice l'ultima indagine Excelsior elaborata da Unioncamere Piemonte, che per il mese in corso vede un lieve rallentamento rispetto al mese di gennaio (circa il 34,6%), ma rispetto all'anno precedente sono quasi 8000 in più i posti di lavoro messi sul mercato.