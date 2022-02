Anziana truffata a Nichelino: tremila euro il bottino

Tornano i casi di persone anziane truffate in cintura sud a Torino. Dopo i falsi addetti della luce, coloro che si spacciavano per carabinieri o addetti alla sanificazione, in questo caso è stato un finto esperto Iren a colpire a Nichelino.



Il fatto è successo nei giorni scorsi in via Santhià. La storia, purtroppo, è simile ad altre già raccontate: il truffatore ha convinto un'anziana ad aprirle la porta di casa, dicendo di dover controllare i termosifoni della zona, così l'ha convinta a raccogliere soldi e oggetti preziosi per evitare che gli strumenti utilizzati “potessero rovinare le cose di valore”.

Poi, distraendo la donna con una scusa, dicendole di andare a controllare ancora in un'altra stanza, ha arraffato tutto ed è scappato di corsa. Il bottino stimato è di circa tremila euro, sull'accaduto ora indagano i carabinieri di Nichelino.