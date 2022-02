"Putin contrario all'ingresso dell'Ucraina nella Nato, ecco perché ha attaccato"

"Giulietto Chiesa, due anni fa, scrisse che l'America considerava ormai esaurita la lotta al terrorismo e che il nuovo conflitto si sarebbe creato contro Russia e Cina: questa situazione era già evidente nei rapporti del Pentagono. Putin ha sempre rivendicato come ci fossero accordi con America e Occidente in base ai quali Gorbaciov avrebbe fatto riunire la Germania, a fronte della non espansione della Nato all'Est. Qualunque analista politico serio dice chiaramente che Putin non si è mai espresso in maniera contraria sull'entrata nella Ue degli stati sotto l'influenza russa, ma nella Nato sì. Se uno stato confinante con la Russia vi entra è un problema, perché la Nato è stata creata per contrastare la Russia".