Pasti casalinghi con la mensa fresca e cibo a Km0: a Torino nuovo bando per la ristorazione nelle scuole

" Attualmente - spiega Salerno - ci sono quattro grandi centri cottura dei pasti: noi vogliamo aumentarli, dislocando le cucine maggiormente sul territorio ". L'idea alla base è che, come accade nella maggioranza degli asili, i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie possano consumare un pranzo dal sapore più casalingo, preparato sul posto nelle cucine della scuola e non a chilometri di distanza.

Nelle scorse settimane la "mensa fresca" era già partita nella primaria Adelaide Cairoli di via Torrazza: a breve la sperimentazione verrà attivata all'elementare Aurora di via Cecchi 16. Un aiuto potrebbe arrivare anche dai fondi europei: Palazzo Civico vorrebbe usare quelli del Pnrr per ristrutturare gli spazi della Silvio Pellico di via Madama 102 per allestire direttamente qui i fornelli.