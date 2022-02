Torino-Kiev “sorelle” oltre la guerra, patto di collaborazione tra Accademie di Belle Arti

L'arte che travalica i confini e che, pur non potendo fare nulla per fermare le violenze, dà uno schiaffo alla guerra della Russia contro l'Ucraina: l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino ha infatti stretto un patto di collaborazione con quella di Kiev che prevede un accordo di mobilità internazionale fino al 2027 nell'ambito del programma Erasmus+ .

La firma, posta martedì 22 febbraio dal direttore dell'ateneo torinese Edoardo Di Mauro, è stata resa possibile grazie alla collaborazione del responsabile Erasmus Antonio Musiari e del vice direttore per l'internazionalizzazione Salvo Bitonti attraverso la mediazione della vice-presidente dell’Associazione MIUFI-Made In Ukraine for Italy Oksana Filonenko: “In questo modo – fanno sapere dall'Accademia – rafforziamo la nostra vocazione alle relazioni internazionali, sviluppatasi negli anni con molteplici iniziative e scambi in ambito europeo ma anche con paesi come la Cina l’India e il Bahrein e con la creazione del FISAD Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design, la cui terza edizione si terrà nel 2023”.