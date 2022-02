Furino non smette di lottare: crescono ulteriormente le speranze a Moncalieri

Beppe Furino sta meglio e nel pomeriggio di ieri, sabato 26 febbraio, ha ripreso a muovere il braccio destro, è stato messo su una carrozzina e spinto lungo il corridoio dalla figlia Federica. La settimana si conclude con un cauto ottimismo, dopo essere iniziata con segnali pessimi, complice il ricovero per una grave emorragia cerebrale.

Superata la polmonite , arrivano ulteriori piccoli segnali di miglioramento per lo storico capitano della Juve, che sta lottando con la stessa grinta che metteva in campo da giocatore dopo il ricovero all'ospedale Santa Croce di Moncalieri.

I sanitari non hanno ancora voluto sciogliere la prognosi, la situazione resta molto delicata, ma cresce la speranza che Furia possa vincere la partita più importante, quella della vita. E il bollettino atteso all'inizio della nuova settimana potrebbe fare crescere ulteriormente le speranze per il (quasi) 76enne ex bianconero.