Intel, Pichetto: "La crisi ucraina spinge l'Europa ad essere autosufficiente"

Sarà una decisione con tempi ancora lunghi quella su Intel, secondo il vice ministro Gilberto Pichetto, intervenuto in merito mentre era in visita al b2b organizzato da Regione Piemonte e Ceipiemonte a Dubai, proprio nel contesto di Expo. "Si stanno facendo valutazioni in ambito europeo sul rapporto di compartecipazione da parte dei singoli Stati. E quindi devono valutare le possibilità".

La multinazionale aveva già annunciato che la decisione sulla location di uno dei due stabilimenti europei per la produzione di microchip sarebbe arrivata nel primo semestre del 2022, ma stando a Pichetto non sembrerebbe così.

La crisi ucraina potrebbe favorire l'Italia? "Cosa sta succedendo in questi giorni non è irrilevante " ha specificato il vice ministro riferendosi alla crisi tra Russia e Ucraina: " ha peso anche sotto l'aspetto dell'aiuto che può arrivare. Può cambiare la valutazione a livello europeo ".

"Credo che l'Italia sia ben piazzata a livello europeo - ha aggiunto - in questa partita, credo che tra le quattro regioni candidate (Piemonte, Lombardia, Puglia e Veneto, ndr), certamente la Puglia pesa di più perché ha un margine di aiuti maggiore, il nord potrebbe andare bene perché per i microchip, proprio vista questa situazione di incertezza generale, si potrebbe andare in deroga. Se vanno in deroga gli aiuti di Stato allora ci può essere una parificazione. Sulle aree comunque la valutazione è proprio di Intel".