"Putin-out dall'Ucraina", manifestazione sotto il Comune di Torino: "Agire di fronte alla guerra" [VIDEO]

Piazza Palazzo di Città si colora di giallo e blu, i colori dell’Ucraina. Proseguono senza sosta le iniziative di solidarietà al popolo ucraino e di condanna alla guerra condotta da Vladimir Putin. A poche ore dalla manifestazione organizzata dal Sermig, è toccato ai rappresentati radicali delle associazioni Marco Pannella e Adelaide Aglietta far sentire la propria voce per chiedere di “agire di fronte alla guerra”.

“Non basta sventolare la bandiera, bisogna essere concretamente accanto al popolo ucraino nel momento in cui c’è una guerra. Bisogna intervenire” spiega Silvio Viale, consigliere comunale della lista civica Lo Russo. “Invocare sanzioni - prosegue Viale - significa avere un’arma a doppio taglio che colpisce tanto l’avversario quanto te stesso”.

Un discorso che vale in particolare modo per le esportazioni: “In Piemonte l’1,20% delle esportazioni sono verso la Russia, mentre sono maggiori per l’Ucraina, ma è in corso una guerra ai confini dell’Europa e bisogna prendere atto della gravità del momento senza tentennamenti. Non basta dire di essere per la pace” conclude Viale.

Insieme a lui Mario Barbaro (Radicali): “Siamo di fronte a un aggredito, la democrazia dell’Ucraina e un aggressore, Vladimir Putin. Non possiamo avere ambiguità, sosteniamo il popolo ucraino e la loro richiesta di entrare nell’UE”.

“Bisogna aver chiaro cos’è successo: l’Ucraina, democraticamente, ha preso le sue posizioni ed è stata invasa dalla potenza del regime russo” prosegue l’attivista. “Vogliamo che il Comune sensibilizzi a tutti i livelli su questo aspetto, restando uniti: non vogliamo ripetere l’esperienza del 1939 quando Hitler invase la Polonia. Già all’epoca si manifestava per la pace”, conclude Barbaro.

Silvio Viale ha poi sventolato dal balcone di Palazzo Civico due bandiere: quella ucraina e quella della pace, sperando che possano presto incontrarsi nella realtà.