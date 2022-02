Musica d'autore questa settimana al Teatro Colosseo: giovedì Loredana Bertè, venerdì Tiromancino

Loredana è semplicemente Loredana, unica e iconica, con quella voglia di collaborare con i giovani, con le sue battaglie nei confronti di chi attacca chi è diverso, tutto cantato sul palco, intimo e amplificato dalla magica atmosfera che solo il teatro può dare. E allora eccola, Loredana Bertè, grande protagonista giovedì sera 3 marzo al Teatro Colosseo. "Sono felice di tornare finalmente in teatro col mio nuovo tour Manifesto - ha spiegato - nonostante tutte le incertezze che ancora viviamo. In scaletta ci saranno sia i vecchi successi che i brani tratti dal nuovo album. Nuovi video e anche una new entry nella band".

La sera dopo, venerdì 4 marzo, sempre sul palco di via Madama Cristina, ecco invece i Tiromancino con "Ho cambiato tante case tour 22". Il concerto sarà l'occasione per la band di Federico Zampaglione di calcare nuovamente i palchi dopo una pausa di oltre 3 anni dal lungo tour sold out che aveva accompagnato l’uscita della raccolta "Fino a qui". "Ho vissuto tre anni in apnea senza la musica live. Finalmente torno a respirare”, ha detto lo stesso Zampaglione. Lo show che i Tiromancino porteranno sul palco sarà un vero e proprio viaggio che scandaglia rapporti familiari importanti, parole rivolte dai figli ai genitori e dai genitori ai figli, sentimenti legati alle relazioni amorose e all’amicizia, ma anche il rapporto con il pianeta, il legame con il cinema e con la musica ed i suoi maestri.