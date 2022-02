Mercoledì al cinema Ambrosio il documentario "Tutte a casa - memorie digitali da un mondo sospeso"

Mercoledì 2 marzo, al Cinema Ambrosio di Torino (Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Torino), alle ore 21, all'interno del Festival nazionale itinerante [R]ESISTENZE e in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei Diritti della Donna, verrà proiettato il documentario "Tutte a casa - memorie digitali da un mondo sospeso", realizzato dall'omonimo Collettivo, preceduto dal talk: "Smart working, abusi economici e disparità salariale: che ‘genere’ di futuro?”

Modera Massimiliano Quirico, Direttore di Sicurezza e Lavoro: intervengono Elena Petrosino, della Segreteria Cgil Torino, Manuela Iannetti, Direttrice di Archivissima e Federica Alderighi del Collettivo Tutte a Casa.

Il film, di Nina Baratta, Cristina D’Eredità e Eleonora Marino, è stato realizzato dal Collettivo Tutte a casa, composto da 16 professioniste del cinema e della comunicazione che, nei primi giorni del lockdown del 2020, si sono ritrovate sul web mosse dall’intento comune di restituire voce alle donne fino a quel momento tagliate fuori dalla narrazione della pandemia.

Nel marzo 2020, in pieno lockdown per l'emergenza sanitaria dovuta al Covid, è stato chiesto a donne di tutte le età e provenienze sociali di inviare video, realizzati con lo smartphone, in cui narrassero la loro “quarantena”. Supportate da una regia a distanza, grazie ad un montaggio poetico e ritmato, ne è nato un affresco di voci del lockdown da marzo a giugno 2020 in Italia, narrato dal punto di vista delle donne. Le protagoniste raccontano così “la versione delle donne” della pandemia intrecciando, senza saperlo, parole chiave come casa, corpo, cura, crisi, rinascita e libertà.

Il film è stato realizzato grazie ad un crowdfunding su Produzioni dal Basso.

Il social-movie è inserito all’interno di (R)esistenze, la rassegna cinematografica organizzata da Movieday al cinema Ambrosio per celebrare la settimana dell’8 marzo.

Per il biglietto, è preferibile l'acquisto on line a questo link https://bit.ly/3oV0oCa (che tra l'altro dà diritto a uno sconto di 2 euro sul biglietto).