Attraversamenti pedonali più sicuri, lavori in corso da via Ventimiglia a via Nizza [FOTO]

Lavori in corso in questi giorni in zona Lingotto per rendere più sicure le strade per i pedoni. Dalla messa in sicurezza di via Ventimiglia, con le isole spartitraffico e divisione delle carreggiate e abbattimento barriere architettoniche, ai cosiddetti “nasi di attraversamento” per proteggere i pedoni in via Nizza tra gli angoli Sommariva e Passo Buole.