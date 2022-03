All'asta i due speciali 'Toh' autografati da Chiellini e Belotti per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Dopo essere stato protagonista dell’ultimo derby della Mole, giocato (e terminato 1-1) lo scorso 18 febbraio all'Allianz Stadium, il “Toh” – la statuetta dell’artista Nicola Russo che si ispira ai torèt, le storiche fontanelle di Torino – va all’ asta per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro.

Sulla piattaforma Charity Stars (https://www.charitystars.com/tag/toh-per-candiolo-it), sono in vendita due statuette in edizione speciale, da 60 centimetri d’altezza, una bianconera e l’altra granata, autografate dai rispettivi giocatori delle due squadre, Giorgio Chiellini e Andrea Belotti.

Per dieci giorni sarà possibile fare la propria offerta per aggiudicarsi le opere e contribuire alla raccolta fondi a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Toh vuole un essere simbolo di rinascita, di coraggio e soprattutto di inclusività, e si schiera al fianco delle due squadre della sua città per un grande e importante scopo: contribuire a sconfiggere il cancro.