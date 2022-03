San Donato si mobilita la Boncompagni di De Amicis, raccolta firme nei negozi: "Regione non cancelli riqualificazione"

San Donato si mobilita per la riqualificazione della scuola Boncompagni. Dopo lo stop arrivato venerdì ai finanziamenti da parte della Regione Piemonte, i residenti e genitori della Circoscrizione 4 sono pronti alla lotta per fare partire i lavori di recupero dell'edificio. Non un istituto qualunque, ma quello citato da Edmondo De Amicis nel libro "Cuore".