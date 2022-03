Firmato il protocollo per il nuovo Centro per l’Impiego di Venaria

Alla presenza del sindaco Fabio Giulivi, del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino, degli assessori della città di Venaria Reale Monica Federico (Lavoro), Giuseppe Di Bella (Lavori Pubblici), Luigi Tinozzi (Politiche Sociali) e della direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro, Federica Deyme, è stata firmata la convenzione tra APL e Città di Venaria Reale per la realizzazione del nuovo Centro per l’Impiego.

A fine lavori, il centro sarà trasferito dall’attuale sede, sita in un locale presso il Centro Commerciale di via Leonardo da Vinci 50, nell’immobile di proprietà comunale in via Nazario Sauro 18.

Grazie all’investimento di APL di circa 1,5 milioni di Euro per il restauro conservativo della struttura individuata, a valere sul Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego, predisposto dalla medesima ed approvato con D.G.R. n. 40-2020 del 25/09/2020, l’Amministrazione comunale ha dato esito positivo per il trasferimento. Dopo la fase amministrativa e la preparazione delle pratiche relative, si è giunti, oggi, alla firma della convenzione, a cui seguirà un anno di tempo per la progettazione e poi un anno per i lavori. Stazione committente sarà il Comune di Venaria Reale, la quale concederà in comodato d'uso gratuito l'immobile oggetto di intervento in favore dell'Agenzia Piemonte Lavoro per una durata di 25 anni.

Per il Presidente Alberto Cirio e Elena Chiorino - assessore al Lavoro della Regione Piemonte dichiara: "È soprattutto riducendo la distanza dal mondo delle imprese che sarà possibile offrire alle persone reali opportunità di ricollocazione. La Regione Piemonte sta mettendo a punto una serie di azioni che vedono innanzitutto il potenziamento dell'offerta formativa che garantiscano ai disoccupati l'acquisizione delle competenze necessarie per ricollocarsi e alle imprese di aggiornare i propri dipendenti in relazione ai cambiamenti e all'accelerazione sul versante tecnologico e digitale che hanno coinvolto tutti i settori merceologici. Ritengo necessario affinare in maniera ancora piu puntuale l’incrocio tra domanda e offerta tramite il potenziamento dei Centri per l’Impiego, sentinelle sul territorio che non devono più essere identificati come i “vecchi” centri di collocamento".

Fabio Giulivi, sindaco di Venaria, ha dichiarato: "A seguito dell’ottimo rapporto avviato con il Centro per l’Impiego, presto avremo una nuova sede rinnovata e tecnologicamente all’avanguardia, senza dimenticare che sarà nel pieno centro cittadino. Un’occasione per stare al passo coi tempi, migliorare il rapporto con gli utenti, nella speranza che la crescita economica del momento sia equiparabile ad una risposta concreta di posti di lavoro per il nostro territorio. Noi, per quanto di competenza e nelle possibilità di un'amministrazione comunale, ce la stiamo mettendo tutta. La nuova sede del Centro per l’Impiego, già di suo, muoverà l’economia della zona, con una nuova frequentazione di un luogo che saprà fornire servizi sempre più puntuali e vicini alla popolazione e andremo a restituire alla Città un immobile ed un parco finalmente rinnovato e riqualificato".

Federica Deyme, direttrice dell’Agenzia Piemonte Lavoro, ha detto: "La sinergica collaborazione con il Comune di Venaria Reale, che si sostanzia anche in questa preziosa opportunità di trasferimento del Centro per l’impiego, non rappresenta solo la possibilità di dotare il Cpi di spazi adeguati, ma significa anche accogliere i cittadini, che per svariate ragioni si rivolgono ai nostri servizi, in una struttura degna dell’attenzione che meritano; la costruzione di risposte adeguate ai fabbisogni della cittadinanza, infatti, passa anche attraverso queste fattive azioni di rete".