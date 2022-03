La piscina Lido verso la riapertura a metà aprile

La piscina Lido dovrebbe essere pronta per metà a aprile. La Coordinatrice allo Sport Francesca Varesio e il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, sono andati oggi sul posto per controllare l'andamento dei lavori nella nuova vasca, chiusa da gennaio 2022 dopo che alcune piastrelle si erano sollevate dal fondo.

"Gli interventi procedono secondo cronoprogramma; contiamo di riaprire al pubblico, collaudo positivo permettendo, entro metà aprile" conferma Miano in un post su facebook.

Il problema delle piastrelle era già emerso a dicembre 2021 quando erano state bloccate solo due corsie. Durante le feste natalizie i tecnici avevano portato avanti un’opera di manutenzione sulla porzione di vasca interessata dal distaccamento delle piastrelle, provocata da un bocchettone a fondo vasca sprofondato. Al rientro dalle vacanze, dopo l’Epifania, con il nuovo riempimento d'acqua nella vasca, il lavoro non ha retto e le piastrelle sono di nuovo saltate, più numerose di prima.

“Non è la prima volta che capita” spiega il coordinatore Enrico Foietta. “Quello della piscina è diventato un problema ricorrente. Dobbiamo guardare in un’ottica di reperimento fondi per sistemarla completamente per il futuro. Penso in questo senso anche ai fondi del Pnrr sulle strutture sportive, secondo me la la Lido rientra pienamente”.

Nel frattempo alcune delle attività natatorie della Lido sono state trasferite alla piscina Parri.