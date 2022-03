Scatti di un mondo tra le due Guerre: Camera si gode la collezione Thomas Walther. "La più importante mai ospitata" [FOTO & VIDEO]

Scatti di un mondo tra le due Guerre, in cui è successo di tutto tra tecnologia, politica e storia con la S maiuscola. Suona ironico, ma anche estremamente attuale, quello che dal 3 marzo al 26 giugno Camera (Centro italiano per la fotografia) propone al pubblico. È la collezione Thomas Walther, di solito tesoro custodito dal Museum of Modern Art di New York. Ma oggi in "libera uscita" a pochi passi dalla Mole, in via delle Rosine 18. "È la mostra più importante mai ospitata fino a oggi, riconoscimento di quel che abbiamo fatto e speranza per il futuro - dice il presidente di Camera, Emanuele Chieli -. Si tratta di una delle collezioni più importanti al mondo, del MoMa di New York e per la prima volta in Italia, in una forma che raramente si potrà vedere in questa maniera in Europa".