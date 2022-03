Le iniziative organizzate dalla Cgil Torino per l'8 marzo

"In queste ore drammatiche in cui la guerra è arrivata dentro i confini dell'Europa, siamo ancora più consapevoli di quanto sia necessario rafforzare la democrazia, la pace, il disarmo e i diritti in Italia e in tutto il mondo", sottolinea la Cgil Torino. "Per questo motivo anche l'8 marzo, Giornata internazionale dei Diritti della Donna, sarà l'occasione per riaffermare, attraverso le tante iniziative che abbiamo costruito nell'area metropolitana di Torino, questi valori".

Ecco le iniziative a cui partecipa la Camera del Lavoro:

- 7 marzo, Salone Pia Lai, ore 15,30: iniziativa "Noi e la cura", organizzata dallo Spi Torino insieme alla Camera del Lavoro , con la partecipazione di Livia Turco, Lucia Centillo, Segreteria Spi Torino, Elena Petrosino della segreteria Cgil Torino e la compagnia teatrale del 7, Laboratorio Teatrale Unitre Torino Metropolis;

- 8 marzo, Salone Pia Lai, ore 9,30: iniziativa "Marzo 2022, IO LOTTO! Ripartiamo da noi, Insieme per il lavoro", organizzata dalla Filcams insieme alla Camera del Lavoro di Torino. Partecipano delegate e delegati Filcams e intervengono Lorena Cardone, Segreteria Filcams Torino, Elena Petrosino e Elena ruzza con "D.D.T. Donne, Denaro, Tabù";

- 8 marzo, Polo del '900, ore 9: iniziativa sulla "Salute sessuale e riproduttiva", organizzata dal Comune di Torino. Interviene, tra le altre, Lucia Centillo, Segreteria Spi Torino, a nome unitario;

- 10 marzo, Cgil Settimo, ore 16: iniziativa "Libere dalla violenza", organizzata dalla Camera del Lavoro insieme allo Spi. Intervengono, tra le altre, Alfonsina D'Onofrio, Responsabile della Camera del Lavoro di Settimo, Paola Ferrero, Coordinamento Donne Spi Torino, e la Sindaca di Settimo Elena Piastra.