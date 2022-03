Rivoli, danneggia un'auto in sosta: arrestato anche per resistenza

Lunedì mattina, intorno alle 10.30, i poliziotti sono intervenuti a Rivoli in via Cavour, per la segnalazione di una persona che dopo aver danneggiato le auto in sosta si stava allontanando in direzione di via Colli.

Sul posto, gli agenti hanno preso contatto con il testimone, che aveva seguito l'uomo nella sua fuga. Quello ha indicato il fuggitivo agli agenti, che lo hanno raggiunto. L'uomo si è allora scagliato contro gli operatori del Commissariato fino a colpirli, per poi essere braccato. Gli agenti hanno poi appurano che le auto colpite sono state due, una delle quali con uno specchietto retrovisore divelto.

Per la persona fermata, un senegalese di 22 anni, è scattato l'arresto per danneggiamento e resistenza. A seguito della colluttazione, i due agenti hanno riportato contusioni giudicate guaribili in 3 e 7 giorni.