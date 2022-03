I Buffoni hanno una nuova corte: al via i lavori nella futura sede di via Rubino

Una nuova corte per i Buffoni . Si trova in via Rubino 82, a Mirafiori, dove una volta c'era una scuola materna. E dove, da anni, invece regnava solo l'abbandono e il degrado.

All'avvio dei lavori per la nuova casa dei Buffoni di corte (per informazioni, info@ibuffonidicorte.it) erano presenti anche Silvio Magliano e Carlotta Salerno, rispettivamente consigliere regionale e assessora in Comune per i Moderati.