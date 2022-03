L'oncologo-eroe in viaggio per aiutare i bimbi ucraini malati di tumore: "Pazienti provati"

Sebastian Asaftei. È questo il nome del pediatra-oncologo eroe che ieri è partito, insieme ad altri colleghi del Regina Margherita, con un aereo per raggiungere i bambini ucraini malati di tumore. Nato in Romania, dove si è anche laureato con la moglie, entrambi sono venuti in Italia dove hanno convertito il loro titolo di studio iniziando poi la specializzazione al nosocomio del capoluogo. Un dottore, che in questa missione per portare i bimbi a Torino per proseguire le cure, ha svolto anche il ruolo di interprete.