Raccolta beni per l'Ucraina alla sede della Lega di Ivrea

La Sede della Lega di Ivrea questa dalle 9.30 alle 12.30 sarà aperta per raccogliere beni di prima necessità per l'Ucraina.



I beni raccolti saranno consegnati nel pomeriggio di all'Associazione "La Memoria Viva" attiva in Canavese la quale porterà direttamente ai confini con l'Ucraina i beni raccolti, gli aiuti saranno consegnati al punto di confine polacco: 37-500 Jarosław Ul. Poniatowskiego 53.



In questo momento i beni più urgenti da raccogliere sono quelli destinati ai bambini, fra cui: farmaci antiinfiammatori e anti-influenzali per bambini, sciroppi per la tosse,

spray per la gola, spray nasale, medicine per le coliche, anti-gonfiore, probiotici,

termometri, ciucci, crema per il cambio del pannolino, talco per bambini, crema protettiva per bambini, latte in polvere (tipo NanPro) per i più piccoli, latte in polvere per chi soffre di allergie.



Per contatti:

3487217958

3396585229